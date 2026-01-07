Habertürk
        Haberler Gündem İBB soruşturmasında 5 kişiye yönelik ev hapsi kaldırıldı

        İBB soruşturmasında 5 kişiye yönelik ev hapsi kaldırıldı

        İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı

        Giriş: 07.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 07.01.2026 - 21:39
        5 kişinin ev hapsi kaldırıldı
        İBB soruşturması kapsamında, aralarında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da bulunduğu 5 kişi için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Gözdem Ongun hakkında Nisan 2025’te verilen ev hapsi kararı da böylece sona ermiş oldu. Kararın, soruşturma dosyası kapsamında yapılan değerlendirme sonucu alındığı öğrenildi

