İBB soruşturmasında 5 kişiye yönelik ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturması kapsamında, aralarında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da bulunduğu 5 kişi için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Gözdem Ongun hakkında Nisan 2025’te verilen ev hapsi kararı da böylece sona ermiş oldu. Kararın, soruşturma dosyası kapsamında yapılan değerlendirme sonucu alındığı öğrenildi