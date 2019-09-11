İBB TV'nin logosu değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan Medya A.Ş.'nin bünyesinde bulunan İBB TV'nin eski logosu mavi cami figüründen oluşuyordu. İBB TV'nin yeni logosu şöyle:

YENİ İBB TV LOGOSU

NASIL İZLENİR?

İBB TV, internet üzerinden yayın yapıyor. Canlı yayınların yanı sıra programlar, yol durumu ve şehir kameralarına da İBB TV üzerinden ulaşılıyor.

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İBB TV NEDİR?

İBB TV ile İstanbul ile ilgili bilgi, haber ve enformasyon akışı dijital ekranlarda İstanbullulara ulaştırılıyor.