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İBB ve Valilik'ten İstanbul'a 'kar' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği, özellikle yarın İstanbul'da olumsuz hava koşullarının etkili olacağını belirterek alınan kararları ve önlemleri açıkladı.

İBB ve Valilik'ten İstanbul'a 'kar' uyarısı
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sibirya kökenli soğuk havanın ve kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını belirterek 598 noktada hazır bulunduklarını ifade etti.

İmamoğlu şu açıklamaları yaptı:

"İstanbulluların Dikkatine Şehrimiz yarın sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız.

Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km'lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir

Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız."

VALİLİK: 24 SAAT GÖREVDEYİZ

İstanbul'da Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, İçişleri Bakanlığının "Kış Tedbirleri Genelgesi' uyarınca Valiliğin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak alınan tedbirler aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.

KARLA MÜCADELEDE 11 BİN 130 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İstanbul'umuzda TAMP Çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız; 5.277 Km. Yol Ağı üzerinde 11.130 Personel,171 Acil Çıkış Noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 İş Makinesi Noktasında 2.591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 Ton Tuz, 3.640 Ton Solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığımız 437 araç ve 2.142 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 210 araç ve 703 personel,

Kızılay'ımız 101 noktada 2.300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğümüz ise 1.250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinası, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre % 143 oranında artırılmıştır.

Otoyol güzergâhındaki 23 Hizmet Tesisinde 5.598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir. İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, TIR ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."

Fotoğraf: Habertürk

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