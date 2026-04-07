İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında duruşma yarına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA BEŞİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 20 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 16’ıncı celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celsede mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan halen tutuklu bulunan, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'Yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

İMAMOĞLU İLE SAVCI ARASINDA GERGİNLİK

Duruşma saat 10.45 sıralarında, duruşma savcısının Ekrem İmamoğlu’na yönelttiği soruyla başladı. Savcı, İmamoğlu’na “Dün duruşmada 'İddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz. Doğru mu. İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise savcının sözlerine tepki göstererek, “Böyle birşey diyemez sayın Mahkeme Başkanı” dedi. Bunun üzerine savcı, “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına bu beyanlardan vazgeçin” şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK SÜREM PROJEDEN DAHA UZUN’

Duruşmada savunma yapan en genç tutuklu kadın sanık iş analisti Iraz Bayrak, "Ben Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Veri deyince akla büyük şeyler geliyor ama benim üzerimde siyah bir ceket olması da bir veri. Ben, veri işlemi yapılırken güvenlik taraması talebinde de bulundum. O taleplerin içerisinde, siber güvenlik ekibinden herhangi bir güvenlik açığı olmadığına dair bir dönüş geliyor. Benim veriyi açma, görme ve veri tabanına erişme gibi bir imkânım veya sorumluluğum yok. Ben bu projenin İstanbul Planlama Ajansı’ndan talep olarak geldiğini biliyorum. İBB’nin çeşitli hizmetlerinden faydalanan vatandaşların tespit edilmesi ve vatandaşların beklediği faydayı görmesi amaç buydu, bana anlatılan. İddianamede ‘yönetici yetkisi’ denilen şey bir panel. Panele giriş yapılıyor sadece. Saha çalışmaları kapsamında örneğin bir vatandaş ziyaret ediliyor. Gıda desteği, hijyen paketi gibi desteklere ihtiyacı olup olmadığı kontrol ediliyor. Yardım teslimi gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi diye veri giriliyor uygulamaya. Sonrasında arayacak olan personeller devreye giriyor. Vatandaş aranıyor, ‘size bir gıda paketi teslim edilecekti, edildi mi?’ diye soruyor. Tüm süreç bu. Bu kadar. Yani uygulamada herhangi bir şekilde başka bir kimlik belgesini ortaya koyacak bir bilgi yok. Bu tasarım ortaya çıktı. Yazılımı geliştirildi. Veri denilince akla büyük şeyler geliyor ama öyle bir durum yok. Bana telefon numarası ve isim gibi veriler gönderildi. Ben bu veriyi ‘İBB transfer’ diye bir sisteme yükledim. Uygulamayı test etmem gerekiyordu. Yazılım doğru gerçekleştirilmiş mi diye. Ben bu verileri test ettim. Veri; ad, soyad, cinsiyet ve hangi hizmetten faydalanılmış bilgilerini içeriyordu. Ben test etmeleri için İPA’ya bilgi verdim. Bir daha bana geri dönüş gelmediği için proje orada son buldu. Proje 2-3 ay sürdü ve son buldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) toplantısında biz, sunucuda bulunan klasörün içinde seçim numarası, sandık numarası gibi şeyler gördük. Bana ısrarla şunu sordular: 'Size bu veri hangi yöneticiniz tarafından gönderildi?' Sonrasında biz 'siz CHP misiniz, belediye misiniz?' gibi şeyler de duyduk. Sonrasında ben kurum müdürüme, USOM toplantısında sunucuda seçmen bilgisi olduğunu bildirdim. Sonrasında olayla ilgili tutanak tutuldu. Ben İBB Hanem projesinde 2-3 ay çalıştım. Tutukluluk sürem projeden daha uzun. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi ile veri alışverişi yapmakla suçlanıyorum. Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yok. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan adaylarına bir veri göndermek isterse gönderir, bana ihtiyaçları yok. Hangi ilçe başkan adayına göndermişim, bununla ilgili herhangi bir veri yok" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.