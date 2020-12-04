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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond ihraç etti. İBB bu yolla uluslararası piyasalardan 580 milyon dolar borç sağlamayı başardı. İhracın başlangıcında yüzde 7 olarak açıklanan getiri beklentisi yüzde 6.6 ile tamamlandı. Yani ilk beklentiye oranla daha düşük bir faizle borçlanıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

ALİBEYKÖY-EMİNÖNÜ TRAMVAY HATTI HİZMETE GİRİYOR

Geçen yıl yurtdışından sağlanan kaynakla yapımı durmuş olan 6 yeni metro hattını yeniden başlattıklarını belirten İmamoğlu "2 yıldır durmuş olan Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hızlı birşekilde tamamladık ve 28 Ekim 2020'de halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını da bir kaç hafta sonra hizmete açacağız. 2021 yılı içerisinde İkitelli-Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali-Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek açılışlarını yapacağız" dedi.

2022 VE 2023'TE TAMAMLANACAK

İnşaatlarını yeniden başlattıkları tüm hatları 2022 ve 2023 yıllarında hizmete sokacaklarını açıklayan Ekrem İmamoğlu "16 milyon İstanbullu'nun hayatının kolaylaştırılması için çok fazla daha yatırım yapılması gerekiyor. Bu kapsamda inşaatları tamamen durmuş olan Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine bu kez yeni bir finansman aracı olarak Eurobond ihracı yapmak üzere çalışmalara özenli bir şekilde başladık. Memnuniyetle bildiriyorum ki çabalarımız büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bahsettiğimiz 4 metro hattının proje finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 580 milyon dolarlık ilk teminatsız eurobond ihraç etmeyi İBB olarak başardık" ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA 10 HAT İNŞA EDİLİYOR

Başkan İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre tahvil ihracına 2.5 milyar dolar talep geldi, ihraca 248 uluslararası yatırım kuruluşu ilgi gösterdi. İmamoğlu "Bu finansmanın katkısıyla İBB olarak 10 ayrı hatta aynı anda raylı sistem inşaatımız sürüyor olacak. Bu sonuç İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin göstergesi oldu" diye konuştu.