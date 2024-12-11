İBB Yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezleri açıldı! Kısa Mola Merkezi nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede 'Kısa Mola Merkezleri' açtı. Bu noktaralarda, 4-6 yaş grubu çocuklar için oyun grupları düzenleniyor. Başvurular, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden ve merkezlerden yapılıyor. Peki, Kısa Mola Merkezleri nerede? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Kısa Mola Merkezleri' ile 4-6 yaş arasındaki çocuklar için ikişer saat öğretici oyun grubu etkinlikleri düzenliyor. Şu anda 6 farklı ilçede açılan merkezlerde, anne babaların kendilerine vakit ayırması planlanıyor. Peki, Kısa Mola Merkezlerine nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...
İBB YUVAMIZ İSTANBUL KISA MOLA MERKEZLERİ NEDİR?
İBB, birçok ilçede Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirdi. Merkezlerde, 4-6 yaş arası çocuklara 2’şer saatlik öğretici oyun grupları düzenleniyor. Ücretsiz verilen bakım hizmeti ile anne babaların günlük işlerini halledecek vakti bulması amaçlanıyor.
KISA MOLA MERKEZLERİ NEREDE VAR?
Kısa Mola Merkezleri ilk etapta; Ümraniye Aşağıdudullu, Esenyurt Sultaniye, Eyüpsultan Akşemsettin, Fatih İskenderpaşa, Pendik Çamlık, Çekmeköy Hamidiye olmak üzere 6 merkezde hayata geçti.