İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Kısa Mola Merkezleri' ile 4-6 yaş arasındaki çocuklar için ikişer saat öğretici oyun grubu etkinlikleri düzenliyor. Şu anda 6 farklı ilçede açılan merkezlerde, anne babaların kendilerine vakit ayırması planlanıyor. Peki, Kısa Mola Merkezlerine nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...