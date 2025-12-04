Habertürk
        İBB'ye yönelik soruşturmada 19 kişi tahliye edildi | Son dakika haberleri

        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” 19 kişi tahliye edildi

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ana iddianamede yer almayan ve dosyaları ayrılan 19 şüpheli tahliye edildi. 2 şüphelinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tahliye kararı verilen isimler arasında, Murat Ongun'un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer alıyor.

        Giriş: 04.12.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:04
        İBB'ye yönelik soruşturmada 19 kişi tahliye edildi
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ana iddianamede yer almayan ve dosyaları ayrılan 21 kişi hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman, MEDYA A.Ş. şirketinde Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanın eşi Savaş Can, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Yusuf Yüce, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in şoförü Doğukan Arıcı, iş insanı Bulut Aydöner, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli Arzu Can, İBB iştiraklerinden İSPER AŞ’de görevli Çağatay Takaoğlu, İş insanı Fikri Murat Demir, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkan vekili Ahmet Şahin’in şoförü Sonkan Turan’ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenlere yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

