Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programı İbo Show her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ekranlara ara veren İBO SHOW, bu sene STAR TV'de tekrar yayınlanmaya başladı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

13 ŞUBAT CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İbo Show konukları arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya bulunuyor.

Programda Safiye Soyman ve Faik Öztürk arasında eğlenceli diyaloglar gerçekleşiyor. Mümin Sarıkaya ise sevilen şarkısı ‘Ben Yoruldum Hayat’ı da seslendirecek.