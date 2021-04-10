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İbo Show ne zaman, saat kaçta başlayacak? İBO SHOW hangi kanalda, 10 Nisan konukları kim?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Show yayın saati ve İbo Show 10 Nisan konukları araştırılıyor. Fenomen eğlence programı İbo Show her hafta birbirinden renkli konuklarla izleyenlere keyifli saatler yaşatıyor. Peki, İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda? İbo Show bu haftaki konukları kim?

İbo Show ne zaman, saat kaçta başlayacak? İBO SHOW hangi kanalda, 10 Nisan konukları kim?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İBO Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW 10 NİSAN KONUKLARI

İbo Show 10 Nisan Cumartesi akşamı bölümünün konukları Ziynet Sali, Fettah Can, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin oldu.

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