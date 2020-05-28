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Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. Büyükak, takipçisinden gelen bir kara kalem portre çizimi sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAKTIKÇA TADIM KAÇACAK"

36 yaşındaki İbrahim Büyükak, paylaşımına şu esprili notu düştü:

Baktıkça seni hatırlamayı isterdim ama baktıkça tadım kaçacak gibi. Biraz da müziği mi denesen acaba? Tabi karar yine senin canım kardeşim.

Öte yandan Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 7 Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri süren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendilerini evde önlem amaçlı karantinaya alan Büyükak, Nurdan Beşen ile bahçede çekilen pozlarını yayınlamıştı.

"SENİ HER HALİNLE ÇOK SEVİYORUM"

Salgından korunmak adına maske ve yüz koruyucu siperlik takarak çekildikleri fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, gönderisine "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni her halinle çok seviyorum" notunu düşmüştü.