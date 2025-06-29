İbrahim Büyükak: İyi ki doğdun Aslan oğlum

Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 2018 yılında evlendiği eşi Nurdan Beşen Büyükak ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’ın 4'üncü yaş gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Ailece verdikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Büyükak, paylaşımına; "İyi ki doğdun Aslan oğlum." notunu düştü.

Nurdan Beşen Büyükak ise paylaşımında, "İyi ki doğdun canım oğlum. Ne ara 4 oldun?" ifadesini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram