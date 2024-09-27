İbrahim Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans etti - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans etti - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak ile Murat Boz karşılıklı dans etti İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen, Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte Murat Boz'un konserine katıldı. Konserde, Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans ederek keyifli anlar yaşadı

Habertürk Giriş: 27.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:37 facebook

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