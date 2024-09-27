İbrahim Büyükak ile Murat Boz karşılıklı dans etti
İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen, Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte Murat Boz'un konserine katıldı. Konserde, Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans ederek keyifli anlar yaşadı
Murat Boz, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde bir konser verdi.
Şarkıcının konserine İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen, Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan birlikte katıldı.
İbrahim Büyükak, konserde hepsinin birlikte olduğu bir fotoğrafı "Konser buddy" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayrıca Murat Boz, 'Geri Dönüş Olsa' şarkısını seslendirdiği sırada İbrahim Büyükak ile birlikte karşılıklı dans ederek eğlenceli anlar yaşadılar.
Fotoğraflar: Instagram