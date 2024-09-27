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        Haberler Magazin İbrahim Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans etti - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak ile Murat Boz karşılıklı dans etti

        İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen, Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte Murat Boz'un konserine katıldı. Konserde, Büyükak ve Murat Boz karşılıklı dans ederek keyifli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:37
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        Karşılıklı dans ettiler
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        Murat Boz, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde bir konser verdi.

        Şarkıcının konserine İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen, Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan birlikte katıldı.

        İbrahim Büyükak, konserde hepsinin birlikte olduğu bir fotoğrafı "Konser buddy" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ayrıca Murat Boz, 'Geri Dönüş Olsa' şarkısını seslendirdiği sırada İbrahim Büyükak ile birlikte karşılıklı dans ederek eğlenceli anlar yaşadılar.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İbrahim Büyükak
        #murat boz
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