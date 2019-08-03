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HaberlerMagazinİbrahim Büyükak verdiği kilolar ile dikkat çekti - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak verdiği kilolar ile dikkat çekti

Oyunculuğu kadar yazdığı senaryolar ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve vale noktasına araçlarını teslim ettikleri sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Büyükak çifti alışveriş merkezine girmeden önce muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Senaryosunu kendisinin kaleme aldığı yeni filminin çekimlerine başlamak üzere olan İbrahim Büyükak, çalışmalara devam ettiğini söylerken, yoğun tempo öncesi bu günü birbirlerine ayırdıklarını söylediler. Kısa süren sohbetin ardından alışveriş merkezine giren ikili bir kafede kahve içip sohbet ettikten sonra uzun süre mağazaları gezerek alışveriş yaptılar.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü komedyen ve eşi gün boyu birlikte eğlenceli bir gün geçirdikten sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

 

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