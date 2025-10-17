Habertürk
        İbrahim Çeçen'den eğitimle kalkınma mesajı

        İbrahim Çeçen’den eğitimle kalkınma mesajı

        AİÇÜ 2025-2026 akademik yıl açılış töreni için Ağrı'ya gelen IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, bölgenin eğitim ve turizm altyapısına katkı sağlayacak Doğubeyazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli inşaatını yerinde inceledi. İbrahim Çeçen, "Doğubayazıt benim ata toprağım. Burada inşa ettiğimiz Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli'nin yalnızca eğitim açısından değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi

        Giriş: 17.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:46
        İbrahim Çeçen'den eğitimle kalkınma mesajı
        40 yılı aşkın süredir binlerce öğrencinin eğitimine destek veren İbrahim Çeçen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 2025–2026 akademik yılı açılış törenine katıldı.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve yaklaşık 2000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen akademik açılış töreninde konuşma yapan İbrahim Çeçen, “16 yıl önce kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bugün 17.000’i aşkın öğrencisi ve 1.000’in üzerinde personeliyle önemli bir noktaya erişti. Büyük hayallerle kurduğumuz üniversitemiz birçok hedefine ulaştı. Akademisyenlerimizden ricam; bilgi ve birikimlerini kampüs dışına taşıyıp şehirle paylaşmaları, kadın istihdamını artıracak projelere öncülük etmeleridir. Buradan sevgili öğrencilere de seslenmek istiyorum; Gençler bu üniversitenin kalbi. Tüm çabamız, gençlerimizin daha güçlü, daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için. Bu toprakların umudu onlar, onlara inanıyor, güveniyor ve her biriyle gurur duyuyorum” dedi.

        Açılış töreni ardından Doğubayazıt’ta yapımı devam eden Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli inşaatında incelemelerde bulunan Çeçen, eğitimi sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak gördüğünü ifade etti.

        “DOĞUBAYAZIT’TA BU YATIRIMI YAPMAMIN SEBEBİ, KÖKLERİME OLAN VEFA BORCUMDUR”

        Doğubayazıt’ta bölgeye yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadığını ifade eden İbrahim Çeçen, “Doğubayazıt benim ata toprağım. Her gelişimde bu topraklarda doğmuş olmanın sorumluluğunu daha derinden hissediyorum. Bu yatırımı yapmamın en büyük nedeni de köklerime olan vefa borcumdur. Doğubayazıt, konumu itibarıyla bölge ticaretinin, ulaşımın ve turizmin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle burada inşa ettiğimiz Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli’nin yalnızca eğitim açısından değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu projeyle amacımız, gençlerimizin turizm alanında nitelikli eğitim olanaklarına ulaşması ve bölgenin istihdam potansiyeline kalıcı katkı sağlanması. Doğubeyazıt’ın turizm potansiyeli çok yüksek, bu sebeple projenin bölge iş insanlarını da benzer adımlar atma konusunda teşvik edeceğine inanıyorum” dedi.

        Doğubayazıt’ta yapımı süren 544 öğrenci kapasiteli Turizm Meslek Lisesi, her biri 34 öğrenci kapasiteli 16 modern derslikle hizmet verecek. Okulda ayrıca yabancı dil, bilgisayar, fen laboratuvarları, görsel sanatlar, müzik, animasyon-drama-tasarım ve beceri atölyeleri, konaklama, resepsiyon, servis ve mutfak gibi uygulamalı eğitim alanları yer alacak.

