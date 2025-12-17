İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA toplantısına katıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TFF'nin açıklamasına göre Kempinski Hotel'de düzenlenen toplantıda TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.