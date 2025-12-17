Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA toplantısına katıldı! - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA toplantısına katıldı!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacıosmanoğlu, FIFA toplantısına katıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

        TFF'nin açıklamasına göre Kempinski Hotel'de düzenlenen toplantıda TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

        FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.

        211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını gerçekleştirdi.

        Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Başkan Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım