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        Haberler Bilgi Gündem İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı ve kariyeri

        İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu biyografisi

        Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını beraberinde getirdi. Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 18:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:30
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi, Ankara'da gerçekleştirildi. Oy kullanma hakkına sahip 321 delegeden 274'ü genel kurulda oy kullanırken, bu oyların 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF Başkanı seçildi. Peki, "İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir sorusunun yanıtı...

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        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

        İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı.

        İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.

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        Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

        27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi.

        6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.

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