İbrahim Hatipoğlu'ndan sert sözler: Özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

"HİÇ YAKIŞMADI"

"Tüm Galatasaray taraftarlarından bayram arefesinde üzdüğümüz için özür diliyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Yönetimi, bizi burada iyi karşıladı, iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca sosyal medya paylaşımından ötürü eleştiriyorum. Hiç yakışmadı"

"ÖZÜR BEKLİYORUM" "Burada bizi göstermiş oldukları misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular. Okan Hocamızı direkt muhatap aldılar. Kendilerinden özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Ev sahiplikleri güzeldi ama sonrasında yaptıkları 'efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Tırnak için efendi." REKLAM "TİYATROYU İZLİYORUZ" "Dün Bodrum'da başlayan 'cambaza bak' tiyatrosu izliyoruz. Tüm futbol kamuoyu, hayretlerle takip ettiği mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra 3 puanla başladı. Tiyatronun ikinci perdesi burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma yaratan hakem ve VAR'ın, bu maçın ağırlığını kaldıramayacak tecrübede ve yetkinlikteki hem hakem hem VAR hakeminin nasıl bir maçta bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Kırmızı kart pozisyonu var. Tüm hakem otoriteleri, VAR müdahalesinin haksız olduğunu, pozisyonun kırmızı kart içermediğini gördük. 35'ten itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Davinson'a yapılan net penaltı var. Aynı VAR, karışmaması gereken pozisyona karıştı. Karışması gereken pozisyonu es geçti. Hakem yabancı mı olsun yerli mi olsun tartışmasını sürdürürenler, iyi ve yetenekli hakem çağrımızı görmezden geldiler. Hem VAR hakemi hem orta hakem yetersizdi. Bilinç mi yaptılar, beceriksizlikten mi yaptılar? Değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum."