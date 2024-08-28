İbrahim Hatipoğlu'ndan Zaha ve transfer sözleri

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını söyleyen İbrahim Hatipoğlu, hatalardan ders çıkartacaklarını dile getirdi.

Transfer konusuna da değinen Hatipoğlu, iki bölgeye transfer yapacaklarını belirtti. Wilfried Zaha'nın transferinin de birkaç gün içinde ya gerçekleşeceğini ya da kapanacağını ifade etti.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Üzgünüz. Bu gece beklediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyuncularımızla, hocamıza sahip çıkıp yeni bir hikayenin yazılması için çalışmalıyız. Birlik ve beraberlikle bir arada çalışmalıyız.

Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Galatasaray'ın geninde hep kazanmak var. Süper Kupa çok erkendi, Şampiyonlar Ligi'nde bunu beklemiyorduk. Hatalarımızdan ders alacağız." REKLAM "İKİ BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ" "Transfer çalışmalarının bütçesi Şampiyonlar Ligi ile alakalı değildi. Bizim zaten planlarımız, hedeflediğimiz transferler vardı. Zaten bunlarda da sona geldik. En az iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda sonlandıracağız. Daha güçlü bir takım kurmaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, üzgünüz. Ancak üzüntümüzün sebebi para değil. Galatasaray her zaman Avrupa'nın devleriyle mücadele eder, bizi bu üzdü. Avrupa Ligi de önemli bir hedef olacak."