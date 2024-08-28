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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan Zaha ve transfer sözleri - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu'ndan Zaha ve transfer sözleri

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2024 - 01:50 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:50
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        Zaha ve transfer sözleri
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        Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını söyleyen İbrahim Hatipoğlu, hatalardan ders çıkartacaklarını dile getirdi.

        Transfer konusuna da değinen Hatipoğlu, iki bölgeye transfer yapacaklarını belirtti. Wilfried Zaha'nın transferinin de birkaç gün içinde ya gerçekleşeceğini ya da kapanacağını ifade etti.

        Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

        "Üzgünüz. Bu gece beklediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyuncularımızla, hocamıza sahip çıkıp yeni bir hikayenin yazılması için çalışmalıyız. Birlik ve beraberlikle bir arada çalışmalıyız.

        Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Galatasaray'ın geninde hep kazanmak var. Süper Kupa çok erkendi, Şampiyonlar Ligi'nde bunu beklemiyorduk. Hatalarımızdan ders alacağız."

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        "İKİ BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ"

        "Transfer çalışmalarının bütçesi Şampiyonlar Ligi ile alakalı değildi. Bizim zaten planlarımız, hedeflediğimiz transferler vardı. Zaten bunlarda da sona geldik. En az iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda sonlandıracağız. Daha güçlü bir takım kurmaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, üzgünüz. Ancak üzüntümüzün sebebi para değil. Galatasaray her zaman Avrupa'nın devleriyle mücadele eder, bizi bu üzdü. Avrupa Ligi de önemli bir hedef olacak."

        WILFIRED ZAHA TRANSFERİ

        "Wilfried Zaha transferi ya birkaç gün içerisinde gerçekleşecek ya da 3 Eylül'de bu iş kapanacak. Transfer kapandıktan sonra da takım olarak ruhla mücadele edeceğiz."

        "HEDEF 25. ŞAMPİYONLUK"

        "Futbolda hedef sadece Şampiyonlar Ligi değil. Türkiye Ligi'nde 25. şampiyonluk bizim için çok değerli."

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