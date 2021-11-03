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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses 4. doz Covid-19 aşısını İzmir'de oldu - Magazin haberleri
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İbrahim Tatlıses 4. doz Covid-19 aşısını İzmir'de oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını oldu. O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Tatlıses, "Ohh 4. aşımı da oldum şükür" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses 4. doz Covid-19 aşısını İzmir'de oldu - Magazin haberleri
"4. aşımı da oldum"
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AA

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 4. doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırmak için soluğu İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı.

Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i de makamında ziyaret etti.

"AŞIDAN KORKMAYIN!"

Öncel'in 4. doz Covid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren ünlü şarkıcıya sağlık çalışanları aşı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, gönderisine "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun! Ohh 4. aşımı da oldum şükür." notunu düştü.

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