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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyattan sonra konser verecek

        İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyattan sonra konser verecek

        Kalp kapakçığı ameliyatı olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği operasyondan 8 gün sonra konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:13
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        72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserden bir gün sonra, kalp kapakçığı ameliyatı geçirerek sevenlerine büyük korku yaşatmıştı.

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        Ünlü şarkıcı, taburcu olduktan sadece 5 gün sonra tekrardan sahneye döneceğini sosyal medya hesabından açıklayarak, sevenlerine müjdeyi verdi.

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        Tatlıses, yaptığı o sosyal medya paylaşımında; "Cumartesi günü tüm sevenlerimi Yalıkavak'a bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla." şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        #İbrahim Tatlıses
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