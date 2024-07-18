İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyattan sonra konser verecek
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği operasyondan 8 gün sonra konser verecek
72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserden bir gün sonra, kalp kapakçığı ameliyatı geçirerek sevenlerine büyük korku yaşatmıştı.
Ünlü şarkıcı, taburcu olduktan sadece 5 gün sonra tekrardan sahneye döneceğini sosyal medya hesabından açıklayarak, sevenlerine müjdeyi verdi.
Tatlıses, yaptığı o sosyal medya paylaşımında; "Cumartesi günü tüm sevenlerimi Yalıkavak'a bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla." şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: İHA, Instagram