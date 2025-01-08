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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford Üniversitesi'ne başvurdu - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford Üniversitesi'ne başvurdu

        İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu. Tatlıses'in, yıllar önce "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" şeklindeki sözleri yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 08:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:43
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        7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli ile gündem oldu.

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        OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUMAK İSTİYOR
        Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili, eğitimine yurt dışında devam edecek. Karakeçili, bunun için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.

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        Berfin Karakeçeli'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği sözler de gündem oldu.

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        İbrahim Tatlıses, yıllar önce katıldığı televizyon programında; "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" ifadelerini kullanmıştı.

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        İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI
        İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

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        İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

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        Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

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        İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7'nci kez baba olmuştu.

        #İbrahim Tatlıses
        #Berfin Karakeçeli
        #Oxford
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