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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses sahnede ağladı ve helallik istedi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses helâllik istedi

        Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün ameliyat masasına yatacak. Kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyuran Tatlıses, dün akşamki konserinde sahnede ağladı ve helâllik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:56
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        2011'de uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses, bugün, kalp kapakçağı ameliyatı olacak.

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        Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren İbrahim Tatlıses, sevenlerinden helallik istedi.

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        Sahnede gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses; "Hakkınızı helâl edin, dularınızı eksik etmeyin" dedi.

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        İbrahim Tatlıses'in hayranları alkışlarıyla, ünlü türkücüye ameliyat öncesi moral verdi.

        #İbrahim Tatlıses
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