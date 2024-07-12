İbrahim Tatlıses helâllik istedi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün ameliyat masasına yatacak. Kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyuran Tatlıses, dün akşamki konserinde sahnede ağladı ve helâllik istedi
Giriş: 12.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:56
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2011'de uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses, bugün, kalp kapakçağı ameliyatı olacak.
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Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren İbrahim Tatlıses, sevenlerinden helallik istedi.
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Sahnede gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses; "Hakkınızı helâl edin, dularınızı eksik etmeyin" dedi.