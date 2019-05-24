İbrahim Tatlıses'in, "Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" dediği iddia edildi. Bu iddia sosyal medyada paylaşıldı. Tatlıses ise bu söylentiyi yalanladı. Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü türkücü şunları söyledi:



Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı! Ne İSTANBUL beni kaybeder, ne ben İSTANBUL’u kaybederim. ALLAH bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun... HAYIRLI CUMALAR...

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