Heyecan, tempo, atılan goller, kaçan pozisyonlar vardı. Müthiş bir maç izledik…

Yıllar sonra deplasman da atılan 6 gol. Sezonun en iyi karşılaşmasıydı Beşiktaş adına. Enerjisi ve kalitesi yüksek bir mücadele vardı sahada…

Beşiktaş; Tolgay, Babel, Pepe, Lowe gibi oyuncularını gönderdi. Yerlerine Burak Yılmaz, Mirin, Kagawa ve Muhayer’i aldı…

Takım içerisinde yaşanan bu oyuncu değişimi önce “sıkıntı olabilir” görüşünün ağırlık kazanmasına neden oldu…

Fakat, Antalyaspor karşılaşması Beşiktaş’ın yeniden dirilişiydi aslında. Gidenlerden çok gelenler öne çıktı bu maçta…

Takıma katılan yeni oyuncuların kalitesi ortada. Kadro genişliği yeniden sağlandı. Yedek kulübesi oldukça güçlü…

Üstelik Şenol Güneş faktörü var. Şenol hoca, taktik zekasını yine gösterdi. Bu kadar çok ustalardan oluşan oyuncu kadrosuna genç bir ismi monte etti önce. Genç Dorukhan’ı ilk 11’e yerleştirdi. Bu oyuncu her maç daha iyi oynamaya başladı. Kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor. Şut atma özelliği var. Gol atıyor. Özgüveni yüksek bir futbolcu…

3 ÖNEMLİ İSİM: LJAJİC, ATİBA, KAGAWA

Antalyaspor maçının yıldızı şüphesiz Adem Ljajic’di. Forvet arkasında oynayan Ljajic, tekniği ve oyun zekası yüksek bir futbolcu. Müthiş bir performans sergiledi. Gol vuruşu, pas yüzdesi ve oyunu ileri taşıması Siyah-Beyazlılar adına büyük avantaj. Ljajic’i izlemek büyük keyif gerçekten…

6 gollü galibiyetin en önemli ayrıntısı orta sahanın oyuna hakim olmasıydı. Burada öne çıkan isim ise Atiba oldu. Tecrübeli oyuncunun en önemli özelliği rakipten top kapmasıydı. Hatasız oynadı. İyi paslar yaptı. Antalya ataklarını durdurdu…

Yeni transfer Japon oyuncu Kagawa ilk maçında iki gol atarak klasını ortaya koydu. Maça girer girmez attığı gol taraftarı çok sevindirdi şüphesiz. Forvet oynamayı seven Kagawa, Beşiktaş’a büyük kazanç olacak. Düzgün vuruşu, duran top özelliği ile farklı bir oyuncu. Ara transferde alınabilecek en iyi futbolcu diyebiliriz…

8 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmaya iyi başlayamayan Beşiktaş ilk yarının son 8 dakikasına 3 gol sığdırdı. Aslında maç burada bitmişti…

İkinci yarıya galibiyet morali ile başlamak oyuncuları rahatlatmıştı. Ancak, ev sahibi Antalyaspor maça büyük tempo ile başladı. 25 dakika Beşiktaş’a sahasına hapsettiler. Birçok pozisyon yakaladılar. Siyah-Beyazlılar panik yaşadılar. Sahalarından çıkmakta zorlandılar. Pas hataları vardı. Telaşın ardından disiplinsizlik yaşandı. Baskıyı kıramadılar…

Kontra toptan kazanılan golle birlikte oyunun akışı da değişti. Arka arkaya gelen goller bir o kadar da kaçanlar vardı…

Atılan 6 gol vardı. İlginç not ise gollerin hiç birinde santrfor imzası yoktu…

Toplamda 8 gol izledik. Özellikle ikinci yarısı yüksek tempoda oynandı. Her iki takım oyuncuları mücadele olarak büyük enerji harcadı. Karşılaşmanın zevkli geçmesinin en temel nedeni gol atma isteği, futbol oynama amacıydı. Son yılların en güzel ve kaliteli maçı izleyenlere büyük keyif verdi.