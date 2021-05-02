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İbrahim Yıldız: Beşiktaş şampiyonluğa inanmış

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş-Hatayspor maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Beşiktaş şampiyonluğa inanmış

Sona yaklaşırken yoğun maç trafiği yorgunluğu doğal karşılanır. Üstelik bu sezon pandemi nedeniyle zorlukların yaşandığı özel bir sezondu. Birçok takımda fiziksel yorgunluğu hatta sakatlıkları gördük. Koronavirüs vakaları da bu işin ekstrası oldu. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Beşiktaş'ı ayrı bir yere koymak gerektiğini söyleyelim. Sanki sezon başı gibi üstün bir gayret, yüksek mücadele ve kazanma hırsını görüyoruz. Bunu futbolcu gurubunun birlikte olma, şampiyonluk inancı ve başarma ortak bilinci olarak açıklayabiliriz.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu başarıda büyük payı olduğu bir gerçek. Sergen hoca ve yönetim sezon başından ideal kadroyu kurarak bu başarının tohumunu atmışlar. 20 iyi adam yerine takım iskeletini kurarak olması gerekeni inşa etmişler. Vida, Josef, Atiba, Aboubakar dörtlüsü sezon başından bu yana değişmez isim oldular. Sergen Yalçın, son haftalarda golcülerin sakatlanmasını hiç dert etmeyerek çözüm üretti. Üstelik iki çocukla yola devam etti. Kaleci Ersin ve Rıdvan. Büyük riskti. Ancak her ikisi de artık bu takımın değişmezi oldular. Büyük iştir. Bu gençlerle sonuna kadar gitmek...

Beşiktaş bir makina gibi tıkır tıkır işliyor. Hatay maçında atılan 7 gol yadırganabilir belki, biraz dikkatli olsalar gol sayısı 10 olabilirdi. Aslında maç ilk yarım saatte bitti. Arka arkaya gelen goller Hatayspor'u oyundan düşürdü. İlk devre 5-0 bittiğinde farkın daha da artacağı anlaşılmıştı.

Ligin yeni takımı Hatayspor bu sezonu iyi geçirdi. Başarılı maçlar oynadı. Dikkat çeken oyuncuları var. Sıralamadaki yerleri azımsanacak gibi değil. Ancak bu kadar kötü oyun ve yedikleri 7 gol sadece bizi değil sanırız onları da şaşırtmıştır. Bir anlamda ligin iyi takımına bu sonuç hiç yakışmadı. Tarihe geçtiler. Beşiktaş'ı istekli, coşkulu oyunundan dolayı tebrik etmeliyiz. Bu andan itibaren şampiyonluk yolunda engel kalmadığını söyleyebiliriz.

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