Kulüplerin en büyük sorunu hiç şüphesiz parasızlık.

Salgın tüm sektörleri derinden etkilerken, futbolda kendine düşen payı aldı. Üstelik çok ağır bedeller ödemesi söz konusu.

Yayın gelirleri düştü. Gelen paranın banka borçlarına gittiğini biliyoruz. Federasyon son olarak kulüplere 10’ar milyon gönderdi. Bu para yaraya merhem olur mu? Mümkün olmadığı ortada.

Döviz artışı ayrı bir sorun…

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yani futbolumuzun 'Nihat Abi’si tüm bu sıkıntıları yakından izliyor. Çözüm üretme adına çaba gösteriyor.

Kulüpleri Birliği yeni kaynak yaratma adına projelere kafa yoruyor. Bunların başında kamunun takımlara vereceği forma reklamlarının bir havuzdan yapılması birinci planda yer alıyor.

Kulüpler her şeye karşın transferde hız kesmiyor. Bütçeleri oranında ve harcama limitlerine takılmadan yeni oyuncuları takımlarına kazandırıyorlar.

Ancak önümüzdeki aylarda mali sorunlar çözülmez ise ciddi sorunla karşı karşıya kalacakları kaçınılmaz.

Yabancı oyuncuların ücretlerini alamadıklarında FIFA’nın yolunu tuttuklarını biliyoruz.

Yani kriz kapıda…

FEDERASYONUN PROFESYONELLERİ NE YAPMAK İSTİYOR?

Başkan ve bazı yöneticilerin yoğun gayretine karşın, profesyonel çalışanların vurdumduymazlığını görmek elbette üzücü.

Üstelik ülkemiz koşulları göz önüne alındığında çok yüksek ücret aldıklarını da vurgulayalım.

Türk futbolunun gelişimine engel olan bir çok yanlış uygulamaları yaptıklarını da söylemeliyiz.

Bir örnek vermek gerekirse; gelişim ligleri kurulması ve sezon planlaması için 5 Ağustos 2020 tarihinde kulüplere yazı gönderiliyor.

Pandemi nedeniyle ertelenen, gençlerin yer aldığı liglerin başlaması için gönderilen yazıda gerekli evrakların hazırlanması isteniyor.

14 yaş gurubundan 19 yaş kategorilerine kadar, kim hangi ligde oynayacak gibi detaylar 39 kulübe iletiliyor.

Olması gereken, doğal bir protokol yolu izleniyor aslında. Buraya kadar her şey normal.

Üstelik Avrupa’da bu liglerdeki maçları çoktan başlamış durumda. Futbolun gelişimi açısından büyük önem gösteren, yaş grupları liglerinin oynanması gelecek adına da vazgeçilmez bir durum.

GENÇLER FUTBOLA HASRET

Uzun süredir futboldan uzak kalan gençler büyük umutla liglerin başlamasını beklerken yeni bir gelişme yaşanıyor.

Açıkçası herkesi şaşırtan bu gelişme, federasyondan 9 Eylül 2020 tarihinde gelen bir yazı ile ortaya çıktı. Kulüplere gönderilen yazıya göre format değişikliği olacağı bu nedenle liglerin başlama tarihi belirsiz denilerek, daha sonra detayların görüşüleceği söyleniyor.

Anlayacağınız, liglerin ne zaman başlayacağı şu an belirsiz. Konuyla ilgili nasıl bir plan yapıldı bilen yok. Yoksa yönetimin haberi olmadan tamamen profesyonel kadronun inisiyatifine mi bırakıldı?

Başkan ve yönetimin onca sorun içinde, bu konuyla ilgili bilgisinin olduğunu sanmıyoruz. Tüm kulüplerin tepkisini çeken bu uyguluma ya da belirsizlik tam bir vurdumduymazlık olarak değerlendiriliyor.

Bu tür işler, bir anlamda yönetimin altını oymak olarak da yorumlanabilir.

Bizden söylemesi…