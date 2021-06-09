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İbrahim Yıldız: Federasyon'dan geri adım!

Kulüpler Birliği, TFF'den yabancı sınırı kararını ve harcama limitlerini yeniden gözden geçirilmesini isterken Habertürk yazarı İbrahim Yıldız son durumu değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Federasyon'dan geri adım!

Futbol Federasyonu geçen hafta yabancı oyuncu kararı ve liglerin kaç takımla oynanacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından Kulüpler Birliği’nden sert bir tepki geldi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Doğru dürüst görüşmeden, tartışılmadan alınan bu kararı kabul etmiyoruz” diyerek tüm başkanları toplantıya çağırdı.

Pazartesi günü yapılan toplantıda, yabancı futbolcu kararı, harcama limitleri ve yayın sorunu masaya yatırıldı. İletilen talepler sonrası Futbol Federasyonu konuyu bir kez daha değerlendireceğini açıklamak zorunda kaldı.

İlginç bir ülke olduğumuz doğru. Şimdi sormazlar mı, kulüplerin onaylamadığı kararları neden aldınız ya da niyetiniz, aldığınız kararları oldu bittiye getirmek miydi?

Daha önce de yazmıştık. Kulüplerin sözleşmeleri süren yabancı oyuncuları kenarda oturtması ekonomik yük olmaktan başka bir şey değil. En azından bu sezon sorunu gidermek için uygulamanın geçen sezon olduğu gibi sürmesi düşünülmeliydi. Kulüplerin talebi de bu yönde.

Tartışmanın bu noktaya gelmesi, tamamen federasyonun beceriksizliğidir. Alınan kararlarda geri adım atılırsa (öyle olacağı ortada) genel kanı “Federasyon kulüplerden korktu” şeklinde değerlendirilecek.

Yok, tam tersi olursa, bu kez “Federasyon bildiğini okuyor” diye yorumlanacak.

İşin doğrusu, birlikte, tartışarak ortak bir yol bulunmalıydı. Öyle davranılsa bu tür tartışmalar da yaşanmayacaktı.

Bakalım, yabancı oyuncu, harcama limitleri ve yayın sorunuyla ilgili nasıl bir yol izlenecek.

Futbolun Nihat Abi’si ekibini bir kez daha gözden geçirmeli. Yoksa çok ofsayta düşer…

TÜRKİYE’DEN KORKUYORLAR

Büyük güne topu topu iki gün kaldı. İtalya’nın başkenti Roma’da Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçına çıkıyoruz. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda ki mücadeleyi tüm dünya izleyecek. Ülkemiz adına çok önemli bir gün. 15 bin İtalyan izleyicinin tribünlerde olacağını da söyleyelim. Türk taraftara ise izin çıkmadı.

Son yılların en iyi milli takımına sahip olduğumuz bir gerçek. Oyuncularımızın çoğu Avrupa’nın çeşitli takımlarında oynuyor. Belli bir birikime sahipler. Üstelik teknik direktör Şenol Güneş , Türkiye’yi tarihinde ilk kez dünya üçücüsü yapma başarısını gösterdi.

Yıllar sonra favori olarak gösterildiğimiz bir şampiyonaya çıkacağız. İtalyanlar başta teknik direktör Mancini olmak üzere iki önemli oyuncusu Bonucci ile Flozenzi’nin açıklamaları ile dikkat çekti.

Mancini ve oyuncuları, çok açık olarak “Türkiye tehlikeli, son yıllar da büyük gelişme gösteren harika oyunculara sahipler” diyerek “korkularını” söylediler.

Özellikle Hakan, Merih, Cengiz ve Burak isimleri öne çıkıyor. Hatta, Türkiye’yi günlerdir analiz ettiklerini söyleyen İtalyan’lar en çok iki oyuncudan çekiniyorlar. “Gol için yaratılmış Burak” ile firikik ustası Hakan.

Tek dileğimiz, A Milli Takımımız ilk maçta beklenileni gerçekleştirir. Biz de İtalyanlar korkmakta haklıymış diye seviniriz.

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