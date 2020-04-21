Koronavirus salgını nedeniyle ara verilen futbol maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın en çok sevilen spor etkinliği şüphesiz futbol. Futbolu yöneten FIFA ve UEFA ise çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Uluslararası karşılaşmaların ertelenmesinin ardından gelecek yılın planlarını yapmak isteyen bu üst kurullar ülkelerin liglerinin bitirilmesini istiyor. Mayıs ayıyla birlikte bazı Avrupa ülkelerinde maçların seyircisiz oynanacağı varsayılarak planların yapıldığı biliniyor.

Başta Almanya olmak üzere orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri en geç mayıs sonunda futbola dönme niyetindeler. Her ülkede farklı seyir gösteren korona salgını, maçların başlama tarihini de etkiliyor. Açıklamalardan anlaşılacağı gibi İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa dışındaki Avrupa ülkeleri futbola daha erken dönecekler.

Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları ve bazı ülkelerdeki vaka sayılarının düşme trendine geçmesi sosyal yaşamı önemli ölçüde olumlu yönde etkileyecek.

Futbol maçlarının başlaması hatta başlayacak haberleri toplumlara büyük moral oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak birçok alternatif planı masaya yatırmış durumda.

Öncelikle maçlar oynanacak. Liglerin tescil edilmesi için UEFA'nın talebi yerine getirilecek. Şimdi en çok merak edilen konu ise maçlar her yerde mi, yoksa bir ya da birkaç şehirde mi yapılacak?

Futbol Federasyonu bu konuda karar alırken Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacak. En akla yatkın çözüm korona salgınından en az etkilenen Antalya ve Alanya da maçların oynanması.

Bir aylık süre içerisinde haftada ikişer maç yapılarak sezon tamamlanmış olacak. Buradaki en önemli ayrıntı ise karşılaşmaların seyircisiz olacağı.

Süper Lig'de yer alan takımlarda bugüne dek korona sorunu yaşanmayışı en büyük etken.

Federasyon ve Spor Bakanlığı'ndan edindiğimiz izlenim maçlar haziran ayı sonunda oynanacak. Yer konusu ise büyük olasılıkla Antalya bölgesi olacak. Maçların protokol sistemi ise Bilim Kurulu'nun önerisi ile alınacak önlemlerle yapılacak.

Federasyonu en çok düşündüren bir başka konu ise alt liglerin durumu. Bunun için henüz bir karar yok. Büyük olasılıkla mayıs ayında alt liglerin geleceği belirlenecek. Bu konuda farklı plan ve yöntemler söz konusu.