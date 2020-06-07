3 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere kulüpler genç oyuncu yetiştirme konusunda başarılı olamadılar.



Üstelik 'özkaynak düzeni kavramını' futbolumuza kazandıran Beşiktaş'ın, altyapıdan yeterince yararlanmayışı yadırgandı doğal olarak.

Altınordu kulübünün bu konuda örnek olması kulüplerin gözünü açtı ister istemez. Trabzonspor'un zorunluluktan kaynaklanan gençlere şans vermesi ve başarının yakalanması bir rastlantı değildi elbette.

Nedeni gençlerin futbola yatkınlığı ve şans verildiğinde dönüşümün pozitif olduğunu gösterdi.

Yıllardır göz ardı edilen altyapı gerçeği günümüzde yeniden gündemde. Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler daha az maliyetli oyunculara yöneldiler.



Ancak bu konuda beklenen bir program şu ana kadar yaşama geçmedi. Futbol Federasyonu gençlerin futbolun üst katmanına çıkması için kulüpleri teşvik edici karar almakta geç davranıyor.

Konunun güncel hale gelmesi ve organizasyonun yapılabilmesi için Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de görev düştüğü bir gerçek.

Futbol fabrikaları kurulmalı söylemini dile getiren Şenol Güneş hamle yapmak zorunda. Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda genç oyuncuları futbolumuza kazandıran Güneş yetkilerini kullanarak elini taşın altına sokmalı.



Avrupa'da nüfusu ve ekonomisi az olan Portekiz, Belçika ve Hollanda bu konuda örnek alınmalıdır. Bugün altyapıdan en çok oyuncu çıkaran ve ülke dışına gönderen bu üç ülke ciddi paralar kazanarak dikkat çekmektedir.

Türkiye bu konuda neden çok gerilerde diye kafa yormanın tam zamanıdır. Koronavirüs nedeniyle daralan bütçeler kulüpleri bu yöne itebilir. Bir anlamda fırsat doğmuştur. Yeter ki konuya samimi olarak bakılmalı.

Dünya futbol devi Barcelona'nın altyapı bütçesinin 20 milyon Euro olduğu bilinmektedir. Bizde ne yazık ki hala bir ayak sürçme söz konusu.



Yine de Fenerbahçe'nin yaptığı girişimler örnek olmalı. Ali Koç başkanlığa geldiğinden bu yana gençlere özel bir ilgi göstermiş ve bir çok oyuncuyu kulübe kazandırmıştır.

Son olarak Gölcük ve Bucaspor'dan alınan ve gençler bu projenin devam ettiğini gösteriyor. Bazı taraftarların aldık da ne oldu hangisi A takımda oynuyor diye eleştirdiğini biliyoruz.

Şurası bir gerçek ki alınan gençler gelecek adına büyük yatırımdır. Yeter ki doğru seçim ve hedef bilinçli olsun.

Fenerbahçe genç oyuncuları kadrosuna katarken kendi altyapısını da bir kez daha gözden geçirmeli.

Teknik kadrodan oyuncu gruplarının oluşumuna dek her nokta bilimsel titizlikle organize edilmeli. Bu olanaklara sahip oldukları bir gerçek önemli olan niyet ve yeterlilik.

Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin genç oyunculara yönelmesi futbolumuzun geleceği adına iş büyük bir adımdır.