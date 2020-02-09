Şampiyonluk yarışı giderek daha da kızışıyor. Galatasaray, arka arkaya beşinci maçını kazanarak bu yarışın en önemli adayı olduğunu gösterdi…

Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa maçına çıkarken bu denli rahat bir karşılaşma oynayacaklarını düşünmemişlerdi şüphesiz…

Sezonun belki de en rahat maçını oynadılar. Florya’da yapılan antrenman maçında daha fazla yoruldukları kesin!

Kasımpaşa’nın etkisiz oyunu, sarı-kırmızılıların beklemediği bir oyundu aslında. Karşılarında ne yaptığını bilmeyen bir takım olunca çok rahat skoru yakaladılar. Savunma hataları işi daha da kolaylaştırınca Galatasaray zirveye iyice yaklaştı..

Şampiyonluk için 4-5 takımın yarışıyor olması heyecanı doğal olarak yükseltiyor. Bu sezon son haftaya kadar bu yarışın süreceği anlaşılıyor. Şimdiden bir tahminde bulunmak zor. Ancak Galatasaray büyük puan farkını kapatmayı başardı…

Fatih Terim’in en büyük şansı Emre’nin sakatlıktan sonra çok yüksek bir performansla dönmesi oldu. Kasımpaşa karşısında atılan iki golün yaratıcısı yine Emre’ydi.

Falcao’nun yokluğunda formayı kapan Adem sanırız bugüne dek attığı en rahat golü eski takımına atmıştır. Üçüncü golde savunmayı çaresiz bırakan hareketleri ilginçti. Karşısında genç takım oyuncuları olsa daha çok zorlanırdı…

Özetle Galatasaray kolay kazanırken kendini yormadı. Riske girmediler. Fazla efor harcamadılar. Tempoyu yükseltmeden güle oynaya 3 puanı aldılar. Amaçları da bir sürprizle karşılaşmadan Kasımpaşa deplasmanını atlatmaktı. Beşte beş yaparak rakiplerine büyük bir gözdağı verdiği ortada. Kasımpaşa’nın bu kadar kötü oynayacağını beklemiyorlardı aslında. Şaşırmışlardır haklı olarak…

KASIMPAŞA’NIN İŞİ ÇOK ZOR

Sezona kötü başlayan Kasımpaşa, birçok teknik adam değişikliği yaparak sorunu çözmek istedi. Ardından devre arasında takımda büyük bir değişikliğe gidildi. İlk 11’de oynayan 7-8 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Onların yerine 10 yeni oyuncu aldı. Daha çok orta Avrupa ülkelerinden gelen yeni isimlerin performanslarını anlamak birkaç maçta çok zor.

Bu değişim kararı bugüne dek çok az gördüğümüz bir karardı aslında. Gelen oyuncular takımın bulunduğu durumunu ne denli algılıyor bunu anlamak zor.

Galatasaray karşısına yeni bir teknik adamla çıkmaları herkeste bir beklenti yarattı. Ancak gördüğümüz kadarıyla takım henüz birbirini tanımıyor. Bazı oyuncuların isimlerini bile ezberlediklerinden şüpheliyim.

Bu nedenle Kasımpaşa’nın işi çok zor. Çok kısa sürede oyuncu birlikteliğini sağlamaları gerekiyor. Ortak bilinç, takımın kazanmasına odaklanmalı. Bunun için de, sahaya çıkan futbolcular antrenman maçı gibi değil, final oynuyor havasına bürünmeli. Bu motivasyon sağlanmaz ise alt sıralardan kurtulmak mümkün olmaz…

MÜCADELE YETERSİZ

Galatasaray karşısında yapılan hataları görmüşlerdir diye düşünüyoruz. Sol bekin üzerine gelen Mariano, Feghouli rüzgarını durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Teknik direktör Fuat Çapa, Galatasaray gibi bir takıma karşı bu kadar geniş alanda oynamanın hata olduğunu görmüştür sanırız. Oyunu çok ileride kabul etmek, savunmanın çaresizliğine neden oldu. Kasımpaşa, ne yaparsa yapsın orta sahasını güçlendirmek zorunda. Elde ki oyunculardan orta saha güvenliğini yapacak herhalde birkaç isim vardır. Orta sahayı kaybetmedikleri her maçı kazanma şansları çok yüksek olacaktır…

Bir başka sorun ise futbolcuları kim uyaracaksa uyarsın, mücadele etsinler. Topu kaptıran seyretmesin. Koşmayan, tempo koymayan, vurdumduymaz oyuncularla başarı elde etmek mümkün değil…