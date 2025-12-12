Habertürk
        İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu hakkında gelişme; "Bugün 4 ay bitti"

        İbrahim Yıldız'dan haber var

        17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan, o günden beri birçok kez operasyon geçiren oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:57
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Yıldız, birçok kez operasyon geçirmişti.

        İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Altınay; "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        #İbrahim Yıldız
        #sağlık durumu
