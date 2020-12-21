Hafta sonu oynanan karşılaşmalar da 1 dakikalık "topa dokunmama" protestosu vardı.

Ülkemizde bugüne dek ilk kez uygulanan bir boykota tanık olduk. Taraftar tribünde olmadığı için bu olayı göremedi. Yayıncı kuruluş da bu görüntüyü sansürleyince kamuoyu olayı çok da duymadı aslında.

Kulüpleri, bu büyüklükte protestoya götüren sorun yayıncı kuruluşun tutumuydu.

Baştan beri sözleşmeye uymak istemeyen Katarlı şirket, her türlü bahaneyi öne sürerek dilediği gibi davrandı.

Kulüpler Birliği'nin çabası bir yere kadardı. Arada Futbol Federasyonu vardı. Sayısız görüşmeler yapıldı. Federasyon arayı bulmaya çalıştı. Çoğu kez yayıncı kuruluş Digitürk lehine tutum gösterdi.

Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı. Haksızlıklara sesiz kalmak, hak ettiklerini alamamak, bırakın mali açıdan gelir kaybını bir anlamda onur kırıcı bir hal aldı.

Yasalar çerçevesinde haklıyken, haksız düşmek ister istemez herkesi üzüyor.

Kulüplerin protestosu karşısında sesiz kalmayan, Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Katarlı şirketin gerçekleri söylemediğini vurguladı. "Sözleşme hükümlerine göre ödemelerin tamamı yapılmamıştır" diyen Futbol Federasyonu ilk kez bu tür bir çıkış yaparak şaşırttı.

Anlaşılan Katarlı şirket federasyona bile "yeter" dedirtmişti.

Zaten ekonomik olarak ciddi gelir kayıpları söz konusu. Tek büyük gelir olarak yayın bedeli var. Ona göre bütçe yapan, planlayan, ödemelerini belirleyen kulüpler bir çıkmaza girdi ister istemez.

Bu iş çözülmezse ikinci yarı kulüplerin protestosunu futbolcularınki izleyecektir. Şu gün bile 3-4 kulüp dışında doğru dürüst maaş ödeyemeyen kulüpler söz konusu.

FIFA’ya gidecek oyuncuların çokluğuna şaşırmayalım sezon bitiminde.

Bu gidişle, batık şirketler gibi batık kulüpleri göreceğiz anlaşılan.

beIN Sports’un hiçbir kurala, yasaya, etik duruşa uymayan "Ödemem" tutumunun böyle gitmeyeceği ortada.

Hiç kimse, kurum Türk yasaları karşısında "kabadayılık" yapamaz. Bunun da altını çizelim.

Elbette, kulüpler yayın sorununu bir şekilde çözecektir.

Önemli olan futbolun tüm paydaşları konunun önemini içselleştirip gerçek bir çözüm için fikir birliği yapsınlar.

Türk futbolu, beIN Sports'un paşa keyfine mahkum olmamalı….

BEIN SPORTS'UN BİTMEK BİLMEYEN TALEPLERİ

Katarlı şirket baştan bu yana sürekli indirim taleplerini dile getirdi. Salgın nedeniyle 160 milyon TL'yi kendi kararı ile kesti. Bu sezon ödemesi gereken taksitlerin yalnız 6'sını ödedi.

Bitmedi, yine indirim talebi var. Maç başı ödeme yaparım diye diretiyor. "Belki maçlar oynanmaz" gerekçesi ile.

Reklam gelirleri ve abone düşüşünü öne sürüyor sürekli olarak. Kulüpler, ne kadar düştüyse bize söyleyin ortak bir yol bulalım şeklinde iyi niyetle olaya yaklaşsa da buna yanaşmıyorlar…

Ayrıca "İndirim yaparız, iki yıllık da sözleşmeyi uzatırız" talepleri var.

Geçen yıl ligde olmayan Karagümrük, Hatayspor ve Erzurumspor’un alacaklarından Covid kesintisi yapması ise aklın alacağı iş değil.

Katarlılar bu güne dek ne istediyse yaptırdı. Dövizi TL'ye döndürdü. İndirim aldı. 250 milyon dolar, oldu 250 milyon TL! Üstüne 160 milyon indirimi yaptı. 2021'e kadar "300 milyon öderim, başka para yok" diyor. Oysa bu sezon 250 milyon dolar artı 1 milyar 300 milyon TL ödeyecekti sözleşmeye göre.

Anlayacağınız "Sözleşme falan tanımayız. İstediğimiz ödemeyi yaparız. Dilediğimiz gibi indirime gideriz. Sözleşme uzatılmazsa hiç ödeme yapmayız" dayatması söz konusu.