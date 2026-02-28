Genç oyuncu hayatını kaybetti! İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden öldü?
"Duy Beni" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizileriyle tanınan İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. Genç oyuncu 17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı. O günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesini kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haber, "İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden öldü?" sorularını gündeme getirdi. İşte İbrahim Yıldız'ın hayatı ve kariyeri...
İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, uzun süre solunum cihazına bağlı kalmıştı. İbrahim Yıldız altı ay süren tedavinin ardından tüm müdahalelere rağmen yaşamla olan mücadelesini kaybetti. Yaşanan üzücü olayın ardından İbrahim Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İbrahim Yıldız neden öldü? İşte detaylar...
İBRAHİM YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, uzun süre solunum cihazına bağlı kalmıştı. İbrahim Yıldız altı ay süren tedavinin ardından tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İBRAHİM YILDIZ NEDEN ÖLDÜ?
17 Ağustos 2025’te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Alina Boz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu.
İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?
İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
İBRAHİM YILDIZ'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)
Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)
Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)
Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)
Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019)
Keşif (Sinema Filmi 2018)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)