İbrahim Yıldız: Mehmet Büyükekşi tek aday

Futbol Federasyonun düşmeyle ilgili düşüncesi de Kulüpler Birliği’nde alınan kararla örtüşüyordu.

Kulüpler Birliği toplantısında, Süper Lig kulüplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor’un düşmenin kaldırılması yönündeki teklifleri de kabul görmedi.

Kulislerde; Servet Yardımcı, Murat Aksu, Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Ağaoğlu isimleri konuşulsa da adı geçenler net bir girişimde bulunmadı.

15 Haziran'a kadar bir başka aday çıkmaz ise Büyükekşi yarışa tek başına girecek.

Halen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi başkanlık için imza toplayan tek isim oldu.

BÜYÜKEKŞİ “TECRÜBE KAZANDIK” DİYOR

Bir süredir, kulüpleri ziyaret eden Büyükekşi gelecek ile ilgili olarak düşüncelerini de açıklamıştı.

Büyükekşi öncelikle, yabancı kuralının kulüplerin isteği doğrultusunda 8+3 olarak devam edeceğini netleştirdi.

Spor akademilerine yeni bir düzen getirileceğini vurgulayan Büyükekşi, altyapılardan oyuncu yetiştirmenin futbolumuzun geleceğini kurtaracağını da vurgulamıştı.

Bir yıllık görev süresince tecrübe kazandıklarını, sorunların üstesinden gelecek projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Büyükekşi oldukça iddialı olduğunu da ifade etti.

Şampiyonlar Ligi finali organizasyonun başarılı geçmesi Büyükekşi’ye artı puan olarak yazıldı.

Bir başka yenilik ise yeni sezonda VAR’ın ofsayt çizgisiyle ilgili kararı, statlarda izlenebilecek.

Ankara’da yapılacak genel kurul sonrası, yeni sezon planları da açıklanacak.

Transfer yönetmenliğinden, liglerin başlama tarihine kadar birçok ayrıntı masaya yatırılacak.

Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere tüm kurullar yeniden şekillenecek.

Mehmet Büyükekşi yeniden başkanlığa seçilirse, kulüplerin en büyük beklentisi olan yayın gelirlerinin artırımı için de girişimde bulunacak.