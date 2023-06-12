Ali Koç: Kulüplerin büyük çoğunluğu Mehmet Büyükekşi'yi destekliyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç birden fazla adaylı TFF Başkanlık seçimine gidilmesini arzu ettiklerini ancak 15 Haziran'da sona erecek adaylık başvuru sürecine göre şu ana kadar yine tek adaylı bir seçime gittiklerini söyledi.

Ali Koç 5 saat süren Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toplantımızın ana maddesi önümüzdeki TFF seçimiyle alakalı. Bu konuşmayı 2 hafta evvel Kulüpler Birliği'nde yaptık. Oradan çıkan sonuç, netice doğrultusunda şöyle bir karar verdik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığına aday olan veya aday olacaklar kim ise gelip projelerini bizlere anlatmaları, bizlerin de kulüpler olarak paydaşlarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi bunların bazıları kısa vadede ivedilikle çözülecek şeyler, bazıları orta vade, bazıları uzun vade bu konularda bir istişare yapmaktı. Geçen hafta toplanacaktık ama hem Şampiyonlar Ligi takviminden dolayı başkanımız meşguldü hem de hafta içi maçlar vardı. Bugüne nasip oldu ve biliyorsunuz 15'inde de adaylık süreci kapanıyor. Uzun bir süredir Türkiye'de seçimler tek adayla yapılıyor. Bizler Kulüpler Birliği olarak birden çok adaylı seçimlerin yapılmasının daha uygun bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Rekabetin olduğu her yerde hizmetin kalitesi de artar. Ama tabii bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil. Futbolun en önemli paydaşlarının temsilcisi olarak bunun burada not edilmesini rica ediyoruz. Görünen o ki yine tek adaylı bir seçime gidiyoruz. Bu bağlamda Sayın Büyükekşi geldi bizlere yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını, düşündüklerini anlattı. Biliyorsunuz bizim amirimiz Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanıdır. Ama bugün futbolun en önemli paydaşları tartışmasız takımlardır, kulüplerdir.