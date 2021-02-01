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İbrahim Yıldız: Uğurcan, Nwakaeme ve taktik

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Rakibi karşısında 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, avantajını kullanamadı. Beşiktaş her iki yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Trabzonspor'un galibiyetini kaleme alırken Abdullah Avcı'nın taktiğinin yanı sıra Uğurcan Çakır ve Nwakaeme'nin performanslarına dikkat çekti

İbrahim Yıldız: Uğurcan, Nwakaeme ve taktik

Hafta içi Süper Kupa’yı kazanan Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenerek “Şampiyonlukta ben de varım” dedi. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Bordo-Mavililer için bu maç çok önemliydi. Kaybettikleri anda işler daha da zorlaşacaktı. Bu bilinçle maça çıktılar. Tek amaçları vardı. Ne olursa olsun kazanmak.

Bu başarıyı yakalamak için öncelikle bir oyun planı gerekiyordu. Ve planı yüksek mücadele ile tamamlamak.

Karşılaşmanın dengesini değiştiren 4 faktöre gelince;

1-Kaleci Uğurcan

2-Forvet oyuncuları özellikle Nwakaeme

3-Berat’ın performansı

4-Abdullah Avcı’nın maç taktiği.

Bu dört etken maçın kazanılmasına yetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın en önemli yanlışı, “Nasıl olsa kazanırız” düşüncesiydi. Tempoyu istediğimiz gibi
yükseltip, golü buluruz özgüveni içerisindeydi. Ancak beklemediği şey, Trabzonspor’un maça çok daha iyi hazırlanmasıydı. Beşiktaş, orta alandaki verimsizliği çözemedi. Atiba yaşının getirdiği performans düşüşü içerisinde. Böyle olunca merkez açık veriyor. Mensah, ayağına top geldiğinde işi yapıyor. Rakibi karşılama, mücadele, top kapma becerisi yok gibi. İş forvet elamanlarının sırtına yüklenmiş durumda. İki kenar açık oyuncusu savunmaya hiç yardım etmedi. Aboubakar yine takımın en iyisiydi. Çok çalıştı.

Fakat... Trabzonspor öyle bir savunma yaptı ki, her Beşiktaşlı oyuncunun başına en az iki oyuncu dikmişti. Adım attırmadılar bir anlamda. Savunmanın disiplinli ve hatasız oynaması Siyah-Beyazlılar zorladı hatta yordu. Bir de kazanılan pozisyonlarda son vuruşların kötü oluşu Trabzonspor’un ekmeğine yağ sürdü. Kaybedilen maçtan çok ders çıkaracaktır Sergen hoca.

Beşiktaş’ın nasıl kaybettiğinden çok, Trabzonspor’un kazanması doğal olarak öne çıktı. Abdullah Avcı, iyi bir taktikle, beklenilenin aksine oyunu önde kurdu. Savunma güvenliği ve rakip defansın arkasına atılan toplar skoru belirleyici oldu.
Bunun yanı sıra oyunu çeviren, takıma umut veren, maçı bırakmayın diyen bir kaleci vardı. Genç yaşına rağmen müthiş bir maç çıkardı. 7 önemli gol girişimine izin vermedi. Böyle olunca, takım daha bir yardımlaşma ve kazanmaya odaklandı.

Bir de, forvet oyuncularının üstün performansı dikkat çekti. Ekuban, Djaniny, Nwakaeme bu sezonun en iyi maçını çıkardılar. Nwakaeme’ye ayrı parantez açmak gerekir. Top ayağına yakışıyor cümlesi az kalır. Sanki top ayağına yapışıyor demeliyiz. Geçemeyeceği adam yok. Attırdığı golde iki kişi arasından sıyrılması olağanüstüydü.

Maçın kazanılmasında Trabzonspor ‘un inadı elbette söz konusu. Fakat iki oyuncunun gösterdiği üstün performans müthişti. Bordo-Mavili takım bu sonuçla şampiyon olabilir ya da şampiyonu belirler düşüncesindeyim. Üstelik kadrosuna yeni katılan isimlerle daha da güçlendiği bir gerçek.

Bu sezon, öncekilere göre çok zor geçiyor. Şampiyonluğa oynayan takımların kadro kalitesi neredeyse bir birine yakın. İyi maçlar izlemeye devam edeceğiz. Bu maçta gördük ki, lig bitene kadar çok farklı hatta sürpriz karşılaşmalara tanıklık edeceğiz.

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