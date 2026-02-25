Canlı
        Haberler Dünya İç Anadolu’da obruk alarmı: Aksaray’da 86 obruk tespit edildi | Dış Haberler

        İç Anadolu’da obruk alarmı: Aksaray’da 86 obruk tespit edildi

        Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Konya Ovası ve Aksaray'da yeraltı suyunun kontrolsüz çekiminin obrukları artırdığını belirterek yağmur suyu hasadı, vahşi sulamaya son ve atıksu geri kazanımı gibi acil önlemler çağrısı yaptı. "Yerleşimlerde oluşursa asıl felaket" uyarısı geldi

        Obruk alarmı

        İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray’da da son yıllarda artan obruklarla ilgili bir uyarı daha geldi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Esra Toptaş’a yaptığı değerlendirmede, bölgede yeraltı suyunun kontrolsüz çekiminin obruk oluşumunu tetiklediğini belirtti.

        Aksaray genelinde yapılan incelemelerde 9’u büyük olmak üzere toplam 86 obruk tespit edildi. Konya ve Karaman’dan sonra, son yıllarda Aksaray’da da obruk oluşmaya başladı. Aksaray’da 5 bini ruhsatlı, 15 bini kaçak olmak üzere toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunduğu belirtiliyor.

        YERALTI KONTROLSÜZ KULLANILDIKÇA OBRUK OLUŞMAYA DEVAM EDECEKTİR

        Öztürk’e göre, yağmur suyu hasadıyla yeraltı sularının beslenmediği, yeraltı su seviyesinin izlenmediği ve yeraltı su kullanımının kontrol altına alınmadığı; vahşi sulamaya son verilmediği, kuraklığa dayanıklı tarımsal üretime geçilmediği; evsel ve sanayi atıksularının ileri kademe arıtılıp tarımsal sulamada kullanılmadığı, içme suyu şebekesinde kayıp-kaçak oranlarının yüzde 10’lara düşürülmediği; yüzeysel su kaynaklarında buharlaşmayı azaltıcı önlemler alınmadığı ve su yoğun sanayileşmeye son verilmediği sürece toprak kuruyacak ve su kıtlığı felaketi artarak devam edecektir.

        OBRUKLAR BİR DE YERLEŞİM YERLERİNDE OLUŞMAYA BAŞLARSA ASIL FELAKET O ZAMAN BAŞLAR

        Öztürk, riskin tarım alanlarının ötesine taşınması halinde can ve mal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, acil ve bütüncül su yönetimi politikalarının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

