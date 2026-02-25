İç Anadolu’da obruk alarmı: Aksaray’da 86 obruk tespit edildi

İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray’da da son yıllarda artan obruklarla ilgili bir uyarı daha geldi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Esra Toptaş’a yaptığı değerlendirmede, bölgede yeraltı suyunun kontrolsüz çekiminin obruk oluşumunu tetiklediğini belirtti.

Aksaray genelinde yapılan incelemelerde 9’u büyük olmak üzere toplam 86 obruk tespit edildi. Konya ve Karaman’dan sonra, son yıllarda Aksaray’da da obruk oluşmaya başladı. Aksaray’da 5 bini ruhsatlı, 15 bini kaçak olmak üzere toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunduğu belirtiliyor.

YERALTI KONTROLSÜZ KULLANILDIKÇA OBRUK OLUŞMAYA DEVAM EDECEKTİR

Öztürk’e göre, yağmur suyu hasadıyla yeraltı sularının beslenmediği, yeraltı su seviyesinin izlenmediği ve yeraltı su kullanımının kontrol altına alınmadığı; vahşi sulamaya son verilmediği, kuraklığa dayanıklı tarımsal üretime geçilmediği; evsel ve sanayi atıksularının ileri kademe arıtılıp tarımsal sulamada kullanılmadığı, içme suyu şebekesinde kayıp-kaçak oranlarının yüzde 10’lara düşürülmediği; yüzeysel su kaynaklarında buharlaşmayı azaltıcı önlemler alınmadığı ve su yoğun sanayileşmeye son verilmediği sürece toprak kuruyacak ve su kıtlığı felaketi artarak devam edecektir.