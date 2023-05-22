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Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın fileleri havalandırdığı 13 maçta sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, 23. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

    Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın bu sezonki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri de Mauro Icardi...
  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

    Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor.
  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

    Icardi son olarak deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırırken, Galatasaray'ın 3-1 mağlup olmasını engelleyememişti. 

     
  • Icardi'den Galatasaray'a 34 puanlık katkı!

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