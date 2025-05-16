Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Icardi geri dönüyor!

        Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi kutlamalar için geri dönüyor.

        Giriş: 16.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray taraftarının aşkı Mauro Icardi İstanbul’a geliyor. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası zaferinden sonra İstanbul’da kritik bir müsabakaya çıkacak.

        2

        Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluk için pazar günü Kayserispor’u konuk edecek. Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray resmileşmese de kutlama hazırlıklarına başladı.

        3

        Taraftarı önünde beşinci yıldız coşkusunu yaşayacak Cimbom’un kutlamaları Icardi’nin dönüşüyle de katmerlenecek.

        4

        Tottenham’la oynanan müsabakada dizinden sakatlanan Arjantinli yıldız sezonu kapatmıştı.

        5

        Ülkesinde Galatasaray’ın gözetimi dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Icardi Türkiye’ye gelecek.

        6

        Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan Icardi pazar günü tribünlerde olacak.

        7

        Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kazanılan önceki şampiyonlukta en büyük paylardan birinin sahibi olan Icardi kutlamaların da başrolü olmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında rekor
        Konut satışında rekor
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem