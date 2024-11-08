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        Haberler Bilgi Spor Icardi sakatlandı mı, maça çıkacak mı? Galatasaray'dan Mauro Icardi sağlık durumu açıklaması geldi

        Icardi sakatlandı mı, maça çıkacak mı? Galatasaray'dan Mauro Icardi sağlık durumu açıklaması geldi

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Tottenham ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin sağlık durumu merak ediliyor. Mauro Icardi'ye ilk müdahale saha içinde yapılırken sedyeyle oyun alanının dışına çıkarılmıştı. Arjantinli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Peki Icardi sağlık durumu nasıl, sezonu kapattı mı, maça çıkacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:34
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        Galatasaray’ın efsane ismi Mauro Icardi sağlık durumu ile gündemde yer alıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yayınladı. Peki Icardi sakatlandı mı, maça çıkacak mı?

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        ICARDİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Galatasaray'da Mauro Icardi sezonu kapattı!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu. Yıldız santrforun sezonu kapatırken, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 82. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR'ı çekilen Arjantinli yıldızla ilgili G.Saray'dan açıklama geldi.

        Yapılan duyuruda, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

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        ICARDI SEZONU KAPATTI!

        Son bilgileri aktaran HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, "Galatasaray'da Mauro Icardi'nin MR sonuçları çıktı ve Arjantinli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Aynı zamanda menisküs hasarı da bulunuyor. 6 ila 8 ay gibi tedavi süresine tekabul ediyor. Yani kısaca Icardi sezonu kapattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        "YAKINDA DÖNECEĞİM!"

        Sakatlık sonrası 31 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yıldız isim, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim." dedi.

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