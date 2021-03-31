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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’de yeni yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart 2021 tarihinde görevine başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Katherine Tai ile videokonferans yöntemiyle bugün bir görüşme gerçekleştirecek

Pekcan, Tai ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, DTÖ’deki çalışmalar, Covid-19 pandemisinin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar gibi konular ele alınacak.

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaşırken geçen yıl ABD ile ticaret hacmi 22,1 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai’ye görev verirken, Ticaret Bakanı Pekcan, iki mevkidaşını kutlayarak, ABD ile mevcut ticaret hacminin artırılması için başlatılmış olan çalışmaları sürdürmek yönündeki kararlılığı aktarmıştı.