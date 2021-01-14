İçişleri Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere; 1.772 adet personel alacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı personel alımına dair ilanın detaylarını paylaştı. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detaylarını sizler için derledik. Peki, personel alımı şartları neler? İşte hakkında ayrıntılar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor.

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