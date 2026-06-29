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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Suriye ziyaretinde güvenlik ve gönüllü dönüşler ele alınacak

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Suriye ziyaretinde güvenlik ve gönüllü dönüşler ele alınacak

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik, kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler başlıklarını ele almak üzere Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliği zaptı imzalanması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:53 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi Suriye'ye gidiyor

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik, kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konularını görüşmek üzere Suriye’ye resmi ziyarette bulunacak.

        Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi’nin Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi ve iki ülke arasındaki iş birliği başlıklarını değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmelerde özellikle afetlere müdahale kapasitesi, güvenlik alanındaki koordinasyon ve gönüllü geri dönüş süreçleri öne çıkacak.

        AFET YÖNETİMİNDE İŞ BİRLİĞİ

        Bakan Çiftçi’nin ziyareti sırasında Türkiye ile Suriye arasında “Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı” imzalanması planlanıyor.

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        Söz konusu iş birliğiyle afetlere müdahale, acil durum yönetimi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmaların ele alınması bekleniyor.

        GÜVENLİK VE SINIR GÜVENLİĞİ MASADA

        Görüşmelerin önemli gündem başlıklarından birini güvenlik iş birliği oluşturacak. İki ülkenin, terör örgütleriyle mücadele, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve sınır güvenliği alanlarında ortak adımları değerlendirmesi bekleniyor.

        Emniyet alanındaki iş birliği kapsamında Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak. Görüşmelerde bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor.

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        #Mustafa Çiftçi
        #Bakan Çiftçi Suriye
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