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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtlıyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:
Bu seçim en çok bizi ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizi ilgilendiriyor. Türkiye uzun zamandır aradığı huzur ortamını buldu. Türkiye'nin 2019 hedefi 50 milyon turistin üzerinde. Türkiye terörle mücadele ediyor. Türkiye güvenlikle ilgili bütün verilerini çok iyi bir noktaya taşıyor. Asayişten tefeciliğe, organize suçtan evden hırsızlığa, trafik kazalarında ölümlerden uyuşturucuyla mücadeleye kadar, Türkiye hakikaten özellikle güvenlik açısından bir zaman dilimini yaşıyor.
"BUGÜN İKİ KRİTİK TESİSİNE YAPILACAK SALDIRIYI ÖNLENDİK"
Bugün Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırıyı engellendi. Emniyet, Jandarma, Genelkurmay aynı zamanda MİT bir yumak gibi çalışıyor. Bugün MİT'le beraber Doğu illerimizden birinde üç önemli kişiyle operasyon gerçekleştirildi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de kurduğumuz, bölgesel ülkelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde Türkiye tarihin en büyük güvenlikli döneminden geçiyor.
"FETÖ'DEN ARINDIRMA SÜRECİNİN BÜYÜK ETKİSİ VAR"
Türkiye çok önemli birikimler elde etti. Bu birikimleri çok iyi kullanan jandarma, asker, polisimiz var. Özellikle FETÖ'den arınma sürecinin bunda etkisi var. Doğu ve Güneydoğu'ya basıyorsunuz, bütün alanlara. Kato'dan Şenyayla'ya, Mardin'de Ömeryan bölgesinden Hakkari'de bütün bunlara basıyorsunuz. Şehirde bir taraftan bunları besleyen, irtibatlı bütün alanlara basıyorsunuz. Şanlıurfa'dan, Hakkari'den, Şırnak tarafından girilebilecek bütün alanlarla ilgili yol kontrol tedbirlerini alıyorsunuz. Mayın patlamasıyla ilgili bütün gübre, tüp satan dükkanların takiplerini yapıyorsunuz. Terör örgütünün erzak kabiliyetini temin etmeye yönelik tamamını kontrol ediyorsunuz. İstihbarat olarak büyük şehirlerde koordinasyon kuruyorsunuz. Bir de ülkenizin dışında kurduğunuz öncü hatlar ve yine Irak'ın kuzeyinde kurduğunuz öncü hatlarla birlikte aydınlatmalarla, sensör kameralarla bir güvenlik hattı kurdunuz.
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