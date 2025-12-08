Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya: 578 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 578 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

        İçişleri Bakanı Yerlikaya "8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine geri döndü." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "578 bin Suriyeli ülkesine geri döndü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine geri döndü.” dedi.

        Yerlikaya, Suriye iç savaşı başladığında Türkiye’nin izlediği politikaya değinerek, “Tarihsel mirasımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriyeli kardeşimize, insan hakları ve hukuka uygun olarak kucak açtık. En zor zamanlarında onlara umut ışığı olduk.” ifadelerini kullandı.

        Suriye’de son bir yılda yaşanan gelişmeleri vurgulayan Yerlikaya, “Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık’tan sonra Suriye’de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.” diye konuştu.

        REKLAM

        “ÜLKELERİNİ ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İÇİN DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İÇİN ANAVATANLARINA KOŞUYOR”

        “Şimdi artık Suriye’den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına, toprağına, akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor.” diyen Yerlikaya, “Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor.” ifadelerini kullandı.

        Rakamları paylaşan Yerlikaya, “8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, ülkemizden Suriye’ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye’ye gönüllü geri dönüş yaptı.” dedi.

        "GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ YÜKSEK HASSASİYET VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

        Geri dönüş sürecinin kurumlar arası eşgüdümle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz.” açıklamasını yaptı.

        Yerlikaya, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumla güçlü bağlar kuran Suriyelilerin, ülkelerine döndükten sonra da iki halk arasında köprü olmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.

        “Bu sürecin, yalnızca bir geri dönüş hareketi olmadığını; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum.” diyen Yerlikaya, açıklamasını “Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız.” sözleriyle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel