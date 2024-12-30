İçişleri Bakanı Yerlikaya: Okullar tatil olunca Suriyelilerin dönüşü artacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında soruları yanıtladı.

NTV'de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak. Yılbaşına yönelik güvenlik önlemleri 3 gün boyunca devam edecek. Son iki ayda 295 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 kişi tutuklandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli.

8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Daha önce 3 ayda olan gidiş, 21 günde oldu.