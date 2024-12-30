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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Okullar tatil olunca Suriyelilerin dönüşü artacak | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Okullar tatil olunca Suriyelilerin dönüşü artacak

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin bilgi verdi. Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, 21 günde 35 bin 114 Suriyelinin vatanlarına gönüllü döndüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, okullar tatil olunca dönüşlerin daha da artacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:42
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        'Suriye'ye dönüşler artacak'
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında soruları yanıtladı.

        NTV'de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak. Yılbaşına yönelik güvenlik önlemleri 3 gün boyunca devam edecek. Son iki ayda 295 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 kişi tutuklandığını söyledi.

        Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

        SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

        Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli.

        8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Daha önce 3 ayda olan gidiş, 21 günde oldu.

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        Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor.

        2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor.

        Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak.

        DÜZENSİZ GÖÇ VE ORGANİZATÖRLER

        Düzensiz göçle mücadele çok enerjimizi alan bir faaliyet.İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar elde ettik. 7 bin 626 kişiyi tutukladık. 8 bin 431 araca el koyduk.

        Göçle mücadele sonunda göçte artık hedef ülke olmaktan çıktık.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Terörü kaynağında bitireceğiz. İçeride terör bitme noktasına geldi. İçeride son 1,5 yılda bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik. 162'si bombalı eylem olmak üzere, 214 terör eylemi engellendi.

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        ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ

        Organize suç örgütleriyle mücadele çok sabır gerektirir. 6 bin 438 kişi tutuklandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şehirlerimizde bir tane eşkıya istemiyorum' talimatı bizim yol göstericimiz. Biz devletin iradesinden daha büyük bir güç tanımıyoruz.

        MOTOSİKLETLİ SİLAHLI SALDIRILAR

        Motosikletli saldırılar dünyada da yükselen bir trend. Türkiye'de 1 Ocak-27 Aralık 2023 arasında bin 653 olay oldu. Bu olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1 Ocak- 27 Aralık 2024 arasında 411 olay oldu. 28 kişi hayatını kaybetti. Motosikletli saldırıları yüzde 70 azalttık. Organize suç örgütleri bunları taşeron olarak kullanıyor. Böyle cahilce, kendilerini kullandırmasınlar.

        SAHTE ÇAKAR KULLANIMI

        Yeni yasadan sonra sahte çakarların kullanımı yüzde 70 oranında azaldı."

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