Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikPersonel alımıSözleşmeli Personel
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alıyor! Başvuru şartları neler? Hangi branşlarda olacak?

İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak. Peki başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım olacak? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına dair ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alıyor! Başvuru şartları neler? Hangi branşlarda olacak?

Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları bugün başlıyor. Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım olacak? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONLE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nda avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA| Milyonların gözü toplu sözleşmelerde - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKToplu sözleşme yılı
Son dakika: Pirimini ödemeyenler için Bakan'dan müjde!
SOSYAL GÜVENLİKSigortasız çalışmada 5 yıla dikkat!
Pirim bocu olanlar dikkat! Son dakika: Yıl sonuna kadar...
SOSYAL GÜVENLİKPrim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetinden ...
VERGİ YOK! Son dakika: İşveren yanlışlıkla kestiği vergiyi iade etmek zorunda
SOSYAL GÜVENLİKİşe başlatmama tazminatında vergi yok
Son dakika haberi: Ocak ayı zam farkları bugün hesaplara yatırılacak
SOSYAL GÜVENLİKZam farkları bugün ödeniyor
Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız
SOSYAL GÜVENLİKHarp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın
SON DAKİKA: Kadın işçinin yarım çalışma izni işverenin tasarrufunda değil
SOSYAL GÜVENLİKİşçinin istemesi yeterli
Bakan Selçuk: 2020 yılında 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR'dan 2020'de 869 bin istihdam
SON DAKİKA: Avantajlı ihya başvurusu için son 10 gün
SOSYAL GÜVENLİKBAĞ-KUR ihyasında yapılandırma fırsatı
Son dakika: Sigorta primini yatırarak ihracat yapana vergi indirimi
SOSYAL GÜVENLİKe-ihracata istihdam koşullu teşvik