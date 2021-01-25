Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları bugün başlıyor. Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım olacak? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONLE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nda avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.