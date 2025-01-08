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        Haberler Bilgi Gündem İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı, Ticaret Bakanlığı 15 ticaret uzmanı ve Milli Eğitim Bakanlığı 20 personel alımı başvuru ve sınav tarihi

        İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na personel alınıyor! İşte güncel ilanlar

        İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı toplamda 100 personel alıyor. İlgilenen adaylar için tüm şartlar belli olurken başvuruların çevrim içi yapılması ve adayların ikinci aşama olarak uygulanacak sınavı geçmesi gerekiyor. İşte, Bakanlık iş ilanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:44
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        1

        İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı, Ticaret Bakanlığı 15 ticaret uzmanı ve Milli Eğitim Bakanlığı 20 personel alıyor. Adayların ilgilendikleri iş ilanına göre başvuruda bulunması ve ardından sınav sürecini takip etmesi gerekiyor. İşte ilanların detayları ve başvuru tarihleri...

        2

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 65 KAYMAKAM ADAYI ALIYOR

        İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alıyor. Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

        Sınav ise 23 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır;

        Adana, Ankara/Çankaya, Ankara-Yenimahalle,Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), İstanbul (Beyoğlu Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), İzmir (Karşıyaka/Bornova/Çiğli), Trabzon.

        3

        TİCARET BAKANLIĞI 15 TİCARET UZMANI YARDIMCISI ALACAK

        Ticaret Bakanlığı 15 ticaret uzmanı yardımcısı alıyor. Giriş Sınavı için başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

        Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak.

        4

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

        Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 20 sözleşmeli personel alıyor.

        Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 06.01.2025 – 10.01.2025 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro dağılımı ise şöyle;

        Büro Personeli - 6

        Diğer Teknik Hizmet Personeli - 1

        Destek Personeli - 10

        Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 3

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