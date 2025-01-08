TİCARET BAKANLIĞI 15 TİCARET UZMANI YARDIMCISI ALACAK

Ticaret Bakanlığı 15 ticaret uzmanı yardımcısı alıyor. Giriş Sınavı için başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak.