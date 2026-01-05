Habertürk
        İçişleri Bakanlığı 80 personel alacak

        İçişleri Bakanlığı 80 personel alacak

        İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 80 il planlama uzman yardımcısı alınacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:09
        İçişleri Bakanlığı 80 personel alacak
        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav için başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

        Personel alımı için sözlü sınav, 9-18 Şubat arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

        Ayrıca adayların, 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) talep edilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

        Alımlar, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile iletişim fakültesi mezunlarına yönelik yapılacak.

        Detaylara, Bakanlığın internet sitesindeki duyuru kısmından ulaşılabiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

