Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan YKS genelgesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın hızlanmasıyla kaldırılıyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme hakkında açıklama yaptı. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı merak ediyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan YKS genelgesi

Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde YKS düzenlenecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam edecek ancak sınava girecek öğrenciler ve refakatçiler bu yasaktan muaf tutulacak. Peki İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirlerine dair yeni bir genelge yayınlamadı ancak YKS ile ilgili detayları paylaşan bir genelge yayınlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26-27 Haziran'da il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS),cumartesi 10.15-12.30, pazar günü ise sabah 10.15-13.15 ve öğleden sonra 15.45-17.45 olmak üzere 3 oturumda yapılacağı hatırlatıldı.

Bakanlığın genelgesinde, 2021 YKS'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şöyle sıralandı:

- Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

- Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla),07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

- Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak.

Bu kapsamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

- Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tozkoparan'da kentsel dönüşüm öncesi arbede! Tozkoparan'da ne oldu?
GÜNDEMTozkoparan'da ne oldu?
Kuyumcuların kavgası büyüdü, iki grup sokak ortasında birbirine girdi
GÜNDEMKocaeli'de kuyumcular sokak ortasında birbirine girdi
Bu hafta sonu Pazar yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEMBu hafta sonu Pazar yasak var mı? 27 Haziran
Maskeler ne zaman çıkacak 2021? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi: Maskelerin çıkarılıyor...
GÜNDEMMaskeler ne zaman çıkacak 2021?
Ekmeğinin peşinde, görevinin başındaki muhabirlere, basın emekçilerine saldırılar bitmek bilmiyor
GÜNDEMÇekim yapan muhabire saldırı
Ayşe Cömert internetten 100 TL'lik HGS yükledi ancak gelen fatura şoke etti
GÜNDEMİnternetteki tuzağa yakalandı
İğrenç olay! Öz babasının tacizini duyurdu - Haberler
GÜNDEMİğrenç olay! Öz babasının tacizini duyurdu
Muğla açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
GÜNDEMMuğla açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Osman Büyükşen kimdir? Müge Anlı'ya çıktı! Doktor Osman Büyükşen olayı nedir?
GÜNDEMOsman Büyükşen kimdir?
18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 18 yaş üzeri aşı hangi gün başlıyor?
GÜNDEM18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?